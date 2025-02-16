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Российские средства ПВО сбили два снаряда HIMARS в зоне СВО

МО РФ: силы ПВО сбили два снаряда РСЗО HIMARS и 50 беспилотников
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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили два снаряда РСЗО HIMARS и 50 беспилотников самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным российского оборонного ведомства, с начала спецоперации на Украине ВС РФ уничтожили 653 самолета, 283 вертолета, 43 522 беспилотника, 594 зенитных ракетных комплекса, 21 473 танка и других боевых бронированных машин, а также 1 517 боевых машин реактивных систем залпового огня.

До этого министерство обороны России сообщило, что российские войска нанесли удары по инфраструктуре военных аэродромов и цеху сборки беспилотных летательных аппаратов ВСУ.

В воскресенье, 16 февраля, стало известно, что военнослужащие группировки войск «Восток» Вооруженных сил России поразили пять пунктов управления украинскими беспилотниками за сутки. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.

Ранее российские военные взяли под контроль населенный пункт Березовка в Донецкой народной республике.

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