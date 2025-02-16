В Ростове-на-Дону ищут сбежавшего из части военного

В Ростове разыскивают военного Сергея К., который самовольно покинул воинскую часть и сбежал. Об этом сообщило 161.ru.

По данным источника агентства в силовых структурах, 49-летний мужчина был под стражей в СИЗО, где подписал контракт на участие в СВО, но потом сбежал. Он может находиться в Железнодорожном или Советском районах города.

По данным Telegram-канала «Че по Ростову?», у дезертира короткие седые волосы, рост 185 см, вес около 90 килограммов, крепкого телосложения. Травмирована левая кисть.

В начале февраля Кяхтинский гарнизонный военный суд в Бурятии вынес приговор мужчине, который уклонялся от службы. По данным следствия, 16 января 2024 года мужчина не явился на службу, а уехал в Амурскую область, где проводил время по своему усмотрению. 13 февраля Мусиенко все-таки вернулся в часть, но уже 20 февраля снова самовольно уехал и отсутствовал до 10 апреля. Третий раз он самовольно ушел 16 апреля и отдыхал до 30 мая.

Ранее 12 военных уехали на такси из части под Новосибирском.