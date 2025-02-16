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Украинские военные атаковали дом мирного жителя Курской области

Хинштейн: в Курской области мужчина попал под удар ВСУ во дворе дома
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Виталий Белоусов/РИА Новости

Украинские военнослужащие обстреляли поселок Коренево Курской области, в результате атаки пострадал мужчина. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«С осколочными ранениями и акубаротравмой его оперативно доставили в Рыльскую ЦРБ, где медики оказали всю необходимую помощь», — заявил он.

По словам Хинштейна, мужчина получил ранения легкой степени тяжести. В результате атаки были повреждены газовая труба, фасад и забор административного здания, а также выбиты окна в нескольких частных домах.

Губернатор призвал курян воздержаться от поездок в «серую зону» и беречь себя и близких.

Ночью на территории региона в течение двух минут действовал режим ракетной опасности. Позже жителей региона проинформировали об отмене угрозы ракетного удара.

14 февраля Хинштейн сообщил, что 33-летний мирный житель получил сотрясение головного мозга, перелом ноги и другие травмы в результате атаки беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины в Кореневском районе Курской области.

Ранее по факту преступлений ВСУ в одном из сел Курской области возбудили уголовное дело.

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Атаки на Курскую область
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