Российские солдаты захватили боеспособный дрон ВСУ на левом берегу Днепра

Российским военнослужащим удалось захватить работоспособный дрон украинских диверсантов на левом берегу Днепра. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российском силовом ведомстве.

По данным агентства, беспилотник принадлежал ликвидированной диверсионно-разведывательной группе (ДРГ) украинской армии.

«На левом берегу Днепра была уничтожена разведгруппа ВСУ в составе трех диверсантов. Захвачено вооружение, украинский разведывательный коптер, оборудование и лодка», — заявил он.

До этого глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин опубликовал в своем Telegram-канале видео, на котором рассказал о положении дел на Красноармейском направлении.

3 февраля чиновник сообщил, что украинская армия перебрасывает дополнительные силы в Часов Яр. По мнению военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка, взятие города относится к ближайшим задачам Вооруженных сил РФ. Когда российской армии удастся выйти на административные границы ЛНР и ДНР, можно будет двинуться на левый берег Днепра.

Ранее стало известно о стягивании украинских войск к Запорожью.