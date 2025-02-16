На Украине сообщили о взрывах в Одесской области и Николаеве

TCH сообщил о взрывах в Белгород-Днестровском на фоне тревоги

В Белгород-Днестровском районе Одесской области на юге Украины произошли взрывы одновременно с объявленной воздушной тревогой. Об этом сообщил украинский телеканал TCH.

По данным корреспондентов, после взрывов воздушную тревогу в Одесской области отменили.

В то же время Сумская область продолжает оставаться в состоянии повышенной готовности, обозначенной как «красная зона». Также сирены прозвучали в Житомирской области.

Этой ночью в Киеве объявляли воздушную тревогу.

По данным Минобороны РФ, в 2024 году ВКС России нанесли более 1,5 тысячи ударов дронами и высокоточным оружием по военным объектам на Украине. Кроме того, в прошлом году было нанесено не менее пяти массированных ударов.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее подполье сообщило, что по группе ВСУ под Сумами нанесли удары.