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Получивший ранение боец ВСУ заявил, что ему помогли российские врачи

Пленный солдат ВСУ Данилов рассказал, как его вылечили российские медики
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Maksym Kishka/Reuters

Пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Олег Данилов рассказал, как российские врачи оказали ему медицинскую помощь после ранения. Его слова передает РИА Новости.

Как отметил мужчина, он получил серьезную травму на четвертый день пребывания на фронте. В ходе боевых действий на него упала стена одного из разрушенных зданий, после этого у украинского военнослужащего перестали нормально функционировать руки и ноги.

При этом медики подразделения ВСУ, в котором служил Данилов, не смогли вылечить раненого бойца. А позже солдат попал в плен к Вооруженным силам РФ.

«Меня в госпитале вылечили российские врачи», — подчеркнул он.

29 января взятый в плен боец 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ Норик Окопов дал интервью для ТАСС, в ходе которого призвал новобранцев украинских войск устроить мятеж против командования. По его словам, украинские офицеры «паршиво» относятся к рядовым солдатам, и им стоит ответить тем же.

Мужчина добавил, что обычные военнослужащие — «не мясо». У них есть собственные семьи, дети и родители.

Ранее пленный украинский солдат обратился к властям своей страны с призывом остановить Владимира Зеленского.

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