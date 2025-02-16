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Украинский пленный признался, что слушал у себя в стране русскую музыку

Пленный Остапенко признался, что слушал русскую музыку, несмотря на запрет
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Abdan Zaki/Shutterstock

Пленный военнослужащий ВСУ Денис Откаленко заявил, что слушал на Украине русскую музыку, несмотря на запрет. Об этом пишет РИА Новости.

Он пояснил, что у него на родине приняли закон, запрещающий слушать русскую музыку, например, в машине.

«Я в это не вникал, я и смотрел русских блогеров на YouTube и в TikTok и музыку слушал. Украинских мало нормальных исполнителей, как и блогеров», — признал Откаленко.

Он добавил, что на Украине перестали относиться к военным, как к полноценным членам общества и не считают за людей.

До этого языковой омбудсмен Украины Тарас Кремень возмутился из-за использования русского языка на заседаниях местных властей. Вопреки законодательному запрету, секретариат Кременя зафиксировал использование русского языка на 24% пленарных заседаний местных советов в десяти областях Украины. Также Кремень пожаловался на русский язык в телеэфирах, который используется без перевода, дубляжа и озвучивания на украинском языке. Мужчина призвал перестать «смешивать» языки в телепередачах.

Ранее политолог заявил, что украинская молодежь все чаще переходит на русский.

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