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Жительница Херсона получила срок за госизмену

ФСБ: жительница Херсона получила 12,5 года за передачу Украине данных о ВС РФ
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Херсонский областной суд приговорил к 12 годам и 6 месяцам колонии общего режима женщину, которая передавала спецслужбе Украины данные о дислокации подразделений Вооруженных сил (ВС) РФ. Об этом сообщает УФСБ России по Херсонской области, информацию ведомства передает ТАСС.

Суд установил, что в 2023 году обвиняемая собирала и передавала представителю спецслужбы Украины сведения о местах нахождения бойцов ВС РФ и российской военной техники. В ведомстве уточнили, что информацию женщина отправляла через мессенджер Telegram.

32-летнюю жительницу Херсонской области судили по статье 275 УК РФ («Государственная измена»).

До этого суд Еврейской автономной области приговорил местного жителя к 14 годам лишения свободы в колонии строго режима по этой же статье.

Отмечается, что бывший сотрудник «Центра государственной кадастровой оценки и технической инвентаризации Еврейской автономной области» тайно сотрудничал со службой безопасности Украины. По заданию куратора мужчина по электронной почте отправил украинской стороне карты с подробным расположением в Биробиджане объектов значимой инфраструктуры. Эти материалы он незаконно скопировал во время прохождения службы в учреждении и хранил у себя дома.

Мужчина проведет 14 лет в исправительной колонии строгого режима. Также он оштрафован на 300 тыс. рублей и ограничен в передвижении после освобождения на два года.

Ранее в Краснодарском крае задержали командира воздушного судна по подозрению в совершении государственной измены.

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