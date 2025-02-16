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На Бали открылись военно-морские учения «Комодо» с участием РФ, США и КНР

РИА: военно-морские учения «Комодо» с участием РФ, США и КНР открылись на Бали
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Телеграм-канал «Минобороны России»

Международные учения «Комодо-2025» в пятый раз открылись на индонезийском острове Бали. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Отмечается, что в этом году в учениях приняли участие свыше 30 стран, включая Россию, США и Китай. Мероприятие посетили министр-координатор инфраструктуры и регионального развития, а также министр креативной экономики, главы ВВС и ВМС Индонезии и губернатор Бали.

«Делегаты и участники, в течение нескольких предстоящих дней мы будем работать вместе для осуществления гуманитарной деятельности», — заявил начальник штаба ВМС Индонезии адмирал Мухаммад Али.

Он также отметил, что в рамках учений также будут отрабатываться методы оказания помощи по ликвидации последствий стихийных бедствий, как на суше, так и на море.

В рамках мероприятия гостей ждет военный парад с танцорами в костюмах акул и морских львов, а также выступление моряков на флайбордах. Кроме того, гости мероприятия увидят демонстрацию флагов стран-участниц на парашютах и традиционный музыкальный театр.

Отряд российских боевых кораблей прибыл в Индонезию для участия в военно-морских учениях 15 февраля. На Бали прибыли корветы «Резкий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» в сопровождении среднего морского танкера «Печенга».

Планируется, что учения стартуют 16 февраля и продлятся до 22 февраля. В российском посольстве в Индонезии рассказали, что на «Комодо-2025» направили делегацию во главе с заместителем главнокомандующего ВМФ России адмиралом Владимиром Воробьевым.

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