Военные корабли РФ прибыли на Бали на учения

Отряд кораблей Тихоокеанского флота России прибыл на остров Бали в Индонезии на международные учения «Комодо-2025»‎. Об этом сообщает РИА Новости.

На Бали прибыли корветы «Резкий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» в сопровождении среднего морского танкера «Печенга».

Уточняется, что учения стартуют 16 февраля и продлятся до 22 февраля. По информации агентства, на открытие приедет президент Индонезии Прабово Субианто, министры и высокопоставленные военные. В посольстве РФ в Индонезии рассказали, что на «Комодо-2025» ожидается направить делегацию во главе с заместителем главнокомандующего ВМФ России адмиралом Владимиром Воробьевым.

В учениях, как ожидается, примут участие около 39 стран, в том числе представители России, США, Китая, Японии, Франции, Индии и Великобритании. Мероприятие, как уточняется, направлено на укрепление сотрудничества дружественных стран.

До этого сообщалось, что в 2024 году ВМФ РФ получил около 30 кораблей и подлодок. Процесс оснащения ВМФ новыми образцами вооружения и кораблями продолжится в 2025 году.

Ранее Путин принял участие в церемонии спуска на воду атомного ледокола «Чукотка».