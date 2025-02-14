Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Военные корабли РФ прибыли на Бали на учения

РИА Новости: на Бали пройдут учения с участием отряда кораблей ВМФ России
close
Минобороны РФ

Отряд кораблей Тихоокеанского флота России прибыл на остров Бали в Индонезии на международные учения «Комодо-2025»‎. Об этом сообщает РИА Новости.

На Бали прибыли корветы «Резкий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» в сопровождении среднего морского танкера «Печенга».

Уточняется, что учения стартуют 16 февраля и продлятся до 22 февраля. По информации агентства, на открытие приедет президент Индонезии Прабово Субианто, министры и высокопоставленные военные. В посольстве РФ в Индонезии рассказали, что на «Комодо-2025» ожидается направить делегацию во главе с заместителем главнокомандующего ВМФ России адмиралом Владимиром Воробьевым.

В учениях, как ожидается, примут участие около 39 стран, в том числе представители России, США, Китая, Японии, Франции, Индии и Великобритании. Мероприятие, как уточняется, направлено на укрепление сотрудничества дружественных стран.

До этого сообщалось, что в 2024 году ВМФ РФ получил около 30 кораблей и подлодок. Процесс оснащения ВМФ новыми образцами вооружения и кораблями продолжится в 2025 году.

Ранее Путин принял участие в церемонии спуска на воду атомного ледокола «Чукотка».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами