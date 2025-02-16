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В Москве оштрафовали промышленного альпиниста за расклейку листовок против СВО

ТАСС: в Москве суд оштрафовал альпиниста за расклейку листовок против СВО
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Shutterstock

Тверской суд Москвы назначил промышленному альпинисту наказание в виде административного штрафа за расклейку листовок с критикой специальной военной операции. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Мужчину задержали в подуличном переходе станции метро «Охотный ряд» в момент, когда он наклеивал на стену листовку. Фигурант признал вину и рассказал, что самостоятельно изготовил листовки.

Суд признал альпиниста виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ. Сумма административного штрафа не называется, но санкция предусматривает размер от 30 до 50 тысяч рублей.

В конце января директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что Тверской суд Москвы признал стримера Алексея Губанова, известного под псевдонимом JesusAVGN, виновным в дискредитации российской армии. По ее словам, Губанову назначили штраф в размере 50 тысяч рублей.

Губанов переехал в США в октябре 2021 года. Он заявлял, что не планирует возвращаться в Россию. В мае 2023 года Илья «Maddyson» Давыдов заявил, что JesusAVGN получил грин-карту после полутора лет проживания в США путем свадьбы с американкой.

Ранее Ивлеева обжаловала штраф за дискредитацию ВС РФ.

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