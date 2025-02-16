Подразделения Вооруженных сил Украины при размещении своих огневых позиций в Дзержинске (украинское название — Торецк) в Донецкой народной республике прикрывались мирным населением. Об этом заявил оператор разведывательного БПЛА 132-й бригады 51-й армии российской группировки «Центр» Канат Ниязов в беседе с РИА Новости.

«Рассматривали [с помощью БПЛА] каждый домик, так сказать, и выявляли таким образом расчеты [противника]. Потому что все прячутся за гражданскими людьми», — отметил он.

Ниязов рассказал, что его подразделению было необходимо в ходе воздушной разведки отделить мирных жителей от украинских военных.

«За кратчайший период мы их обнаружили — более десяти расчетов БПЛА и также более десяти расчетов минометных подразделений [ВСУ]», — добавил российский военнослужащий.

7 февраля стало известно, что Дзержинск в ДНР перешел под контроль России после пяти месяцев боев. Обороняемый до 40 тыс. украинских солдат, этот город-крепость стал важным стратегическим объектом. Контроль над Дзержинском открывает путь для дальнейших действий российских войск на востоке Украины. Город был взят силами группировки «Центр» — подразделениями 1-й, 9-й и 132-й гвардейских отдельных мотострелковых бригад 51 армии и добровольческим формированием «Ветераны».

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