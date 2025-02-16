Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

СМИ: ВСУ прикрывались мирными жителями в Дзержинске при размещении огневых позиций

РИА Новости: ВСУ размещали позиции в Дзержинске, прикрываясь гражданскими
close
Sofiia Gatilova/Reuters

Подразделения Вооруженных сил Украины при размещении своих огневых позиций в Дзержинске (украинское название — Торецк) в Донецкой народной республике прикрывались мирным населением. Об этом заявил оператор разведывательного БПЛА 132-й бригады 51-й армии российской группировки «Центр» Канат Ниязов в беседе с РИА Новости.

«Рассматривали [с помощью БПЛА] каждый домик, так сказать, и выявляли таким образом расчеты [противника]. Потому что все прячутся за гражданскими людьми», — отметил он.

Ниязов рассказал, что его подразделению было необходимо в ходе воздушной разведки отделить мирных жителей от украинских военных.

«За кратчайший период мы их обнаружили — более десяти расчетов БПЛА и также более десяти расчетов минометных подразделений [ВСУ]», — добавил российский военнослужащий.

7 февраля стало известно, что Дзержинск в ДНР перешел под контроль России после пяти месяцев боев. Обороняемый до 40 тыс. украинских солдат, этот город-крепость стал важным стратегическим объектом. Контроль над Дзержинском открывает путь для дальнейших действий российских войск на востоке Украины. Город был взят силами группировки «Центр» — подразделениями 1-й, 9-й и 132-й гвардейских отдельных мотострелковых бригад 51 армии и добровольческим формированием «Ветераны».

Ранее военный эксперт оценил темпы продвижения ВС РФ в Донбассе.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами