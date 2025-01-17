Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МО РФ назвали потери ВСУ за все время боев в Курской области

МО РФ: за время боев в Курской области ВСУ потеряли более 52 тысяч военных
close
Stringer/Reuters

За время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли 52 450 военнослужащих, сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, украинская армия, кроме живой силы, также потеряла 304 танка, 231 боевую машину пехоты, 173 бронетранспортера, 1 562 боевые бронированные машины, 1 493 автомобиля, 371 артиллерийское орудие, 44 пусковые установки реактивных систем залпового огня.

До этого находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский заявил, что украинский президент Владимир Зеленский пытается найти способ оправдать перед гражданами страны снижение возраста мобилизации и планы призывать на фронт подростков.

Также газета The Economist со ссылкой на данные украинского издания «Цензор.net» писала, что обученная французами 155-я механизированная бригада ВСУ имени Анны Киевской столкнулась с катастрофой еще при своем формировании, завершив боевой путь тяжелыми потерями под Красноармейском.

Ранее на Украине сообщили о тяжелых потерях и дезертирстве в элитной бригаде ВСУ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами