МО РФ: за время боев в Курской области ВСУ потеряли более 52 тысяч военных

За время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли 52 450 военнослужащих, сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, украинская армия, кроме живой силы, также потеряла 304 танка, 231 боевую машину пехоты, 173 бронетранспортера, 1 562 боевые бронированные машины, 1 493 автомобиля, 371 артиллерийское орудие, 44 пусковые установки реактивных систем залпового огня.

До этого находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский заявил, что украинский президент Владимир Зеленский пытается найти способ оправдать перед гражданами страны снижение возраста мобилизации и планы призывать на фронт подростков.

Также газета The Economist со ссылкой на данные украинского издания «Цензор.net» писала, что обученная французами 155-я механизированная бригада ВСУ имени Анны Киевской столкнулась с катастрофой еще при своем формировании, завершив боевой путь тяжелыми потерями под Красноармейском.

Ранее на Украине сообщили о тяжелых потерях и дезертирстве в элитной бригаде ВСУ.