В ходе боевых действий на территории Курской области российскими военнослужащими были взяты в плен украинские бойцы, которые, скрывают свой многолетний боевой опыт, представляясь мобилизованными. Об этом в интервью РИА Новости заявил штурмовик 155-й отдельной гвардейской бригады Тихоокеанского флота с позывным «Пончик».

«Пончик» рассказал о случаях, когда пленные украинские военные утверждали, что являются не бойцами, а водителями или поварами, только что призванными в армию.

В качестве примера «Пончик» привел ситуацию с захватом опорного пункта, где шесть украинских военнослужащих заявили о недавней мобилизации. Однако данные в их мобильных телефонах показали, что многие из задержанных участвовали в боевых действиях с 2014 года.

В начале февраля офицер российской 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота с позывным «Боцман» заявил, что в Курской области были найдены документы, которые свидетельствуют о том, что в ходе вторжения в российский регион были направлены люди, насильственно мобилизованные в Вооруженные силы Украины.

Ранее в Курской области оценили ущерб, нанесенный региону в результате вторжения ВСУ.