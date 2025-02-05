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Появились данные о том, что ВСУ направили в Курскую область насильно мобилизованных

РИА Новости: в Курской области найдены документы насильно мобилизованных в ВСУ
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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

В Курской области были найдены документы, которые свидетельствуют о том, что в ходе вторжения в российский регион были направлены люди, насильственно мобилизованные в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом РИА Новости рассказал офицер российской 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота с позывным «Боцман».

«Когда наши бойцы занимают позиции противника, мы часто находим документы, из которых ясно, что многие солдаты прибыли сюда неделю назад, а мобилизованы всего за три недели до этого. Конечно, на передний край отправляют тех, кого не жалко — из территориальной обороны», — сообщил «Боцман».

Он пояснил, что роль таких малообученных украинских солдат состоит в том, чтобы отвлекать огонь на себя для того, чтобы выявлять огневые точки российских сил. «Боцман» добавил, что по данным радиоперехвата становится понятно, что командование ВСУ отказывается ротировать подразделения теробороны, несмотря на запросы и большое количество раненых.

До этого боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Федорович С., который был взят в плен в Курской области, заявил, что подготовку к вторжению в российский регион проводили британские инструкторы.

Ранее в Курской области оценили ущерб, нанесенный региону в результате вторжения ВСУ.

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