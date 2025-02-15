За сутки потери Вооруженных сил Украины в Курской области составили более 280 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Помимо потерь в живой силе, ВСУ потеряли четыре боевые машины пехоты, бронетранспортер, семь боевых бронированных машин, 12 автомобилей, два миномета. Также украинская армия потеряла станцию РЭБ, два мостоукладчика и четыре бронированные ремонтно-эвакуационные машины, из них две немецкие Bergepanzer 2, а также три пункта управления беспилотниками.

Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 60 тыс. военнослужащих, 363 танка, 264 боевые машины пехоты, 215 бронетранспортеров.

14 февраля официальный представитель СК России Светлана Петренко заявила, что следователями было возбуждено уголовное дело по факту преступлений украинской армии и других украинских вооруженных формирований в Николаево-Дарьино Курской области. В свою очередь посол по особым поручениям министерства иностранных дел РФ Родион Мирошник сообщил, что население село за время оккупации Украиной сократилось на половину.

В августе 2024 года Вооруженные силы Украины (ВСУ) вторглись на территорию Суджанского района Курской области. По данным следствия, с августа по декабрь прошлого года они расправлялись с жителями Николаево-Дарьина, а также не давали им свободно перемещаться.

Ранее мирный житель пострадал в результате атаки ВСУ на Курскую область.