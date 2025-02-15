Морпех Пончик рассказал, как боец ВСУ выстрелил в ноги женщине под Суджей

Штурмовик 155-й отдельной гвардейской бригады Тихоокеанского флота Пончик рассказал, что боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) выстрелил в ноги женщине под Суджей. Его слова приводит РИА Новости.

По словам Пончика, женщина с перебитыми ногами была обнаружена в Новоивановке. Она рассказала, что бойцы ВСУ не проявляли жестокости к мирным жителям до приближения ВС РФ. На фоне российского наступления беспокойство украинских бойцов вылилось в агрессию в отношении населения.

«Все свое недовольство вымещали на мирных, стреляя в упор. Так и ранили ту женщину. Шла по улице, на вопрос военного, русская ли, уверенно ответила «да», после чего тот дал очередь по ногам с 15 метров», — рассказал российский солдат.

До этого омбудсвумен Татьяна Москалькова рассказала о помощи бойцов ВСУ жителям Курской области и призвала не видеть в Украине «империю зла».

Ранее Москалькова призвала ООН не закрывать глаза на атаку ВСУ по школьному автобусу.