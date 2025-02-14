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ВСУ за сутки потеряли почти 300 бойцов в Курской области

Минобороны: ВСУ за сутки потеряли более 290 бойцов в Курской области
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Melnikov Dmitriy/Shutterstock/FOTODOM

За сутки потери Вооруженных сил Украины в Курской области составили более 290 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Помимо потерь в живой силе, ВСУ лишились боевой машины пехоты, двух бронетранспортеров, 14 автомобилей и четырех минометов.

Российские войска также уничтожили три пункта управления украинскими беспилотниками.

Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 60500 военнослужащих, 363 танка, 264 боевые машины пехоты, 215 бронетранспортеров.

14 февраля официальный представитель СК России Светлана Петренко заявила, что следователями было возбуждено уголовное дело по факту преступлений украинской армии и других украинских вооруженных формирований в Николаево-Дарьино Курской области. В свою очередь посол по особым поручениям министерства иностранных дел РФ Родион Мирошник сообщил, что население село за время оккупации Украиной сократилось на половину.

В августе 2024 года Вооруженные силы Украины (ВСУ) вторглись на территорию Суджанского района Курской области. По данным следствия, с августа по декабрь прошлого года они расправлялись с жителями Николаево-Дарьина, а также не давали им свободно перемещаться.

Ранее мирный житель пострадал в результате атаки ВСУ на Курскую область.

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