В Ростовской области сбили украинские дроны

В Ростовской области ночью уничтожили беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

«Ночью силы и средства ПВО, мобильные огневые группы успешно отразили воздушную атаку на Ростовскую область», — говорится в сообщении, опубликованном в 6:11 по московскому времени.

Слюсарь отметил, что дроны сбили в Чертковском, Шолоховском районах и Ростове-на-Дону. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Информация о последствиях на земле уточняется, добавил врио губернатора.

Незадолго до этого сообщалось, что в пригороде Ростова-на-Дону ночью произошло несколько взрывов. По данным SHOT, было слышно от трех до пяти взрывов в районе микрорайона Западный. Также о громких звуках сообщали жители города Батайска.

Атаки беспилотных летательных аппаратов на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее Британия раскрыла планы по поставке Украине десятков тысяч БПЛА.