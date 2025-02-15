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Студент из Якутии согласился устроить диверсию за 27 тыс. рублей

Студент устроил поджог в Мирном по заданию СБУ
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Olena Yakobchuk/Shutterstock/FOTODOM

Студент устроил поджог сотовой станции в городе Мирный в Якутии по заданию СБУ, за что ему обещали 27 тыс. рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Поджог заметил местный житель, который вызвал полицию — сотрудники правоохранительных органов задержали 20-летнего подозреваемого, студента местного технического колледжа. На допросе студент признался, что пошел на совершение преступления за вознаграждение, которое ему пообещали сотрудники Службы безопасности Украины, в размере 27 тыс. рублей. Денег молодой человек не получил.

30 января сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) предотвратили теракт в Ставропольском крае, где мужчина собирался подорвать электричку направлением Кисловодск — Минводы.

Уточняется, что завербованный террористической организацией преступник — мигрант из одной из стран Средней Азии.

Ранее сообщалось, что в Адыгее сотрудники управления ФСБ задержали двух жителей Краснодара, которых подозревают в причастности к поджогу сотовой станции.

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