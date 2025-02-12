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Военный эксперт заявил о наращивании силы ударов по ВСУ у Лисичанска

Марочко: российские войска в два раза нарастили силу ударов по ВСУ у Лисичанска
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Евгений Биятов/РИА Новости

Российские войска в два раза нарастили интенсивность ударов по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Лисичанска. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«Увеличения поражения целей почти в два раза удалось добиться за счет наращивания использования ВКС (Воздушно-космических сил — «Газета.Ru» и FPV-дронов. Наиболее ощутимые для противника изменения произошли в районе Новоегоровки, Невского и Белогоровки», — сказал эксперт.

Марочко добавил, что в настоящее время ВСУ на Сватовско-Кременском участке фронта испытывают дефицит средств противовоздушной обороны.

25 января Марочко сообщил, что в районе Новоегоровки в Луганской народной республике (ЛНР) шли ожесточенные бои против ВСУ. По его данным, украинские войска пытались надавить с северо-западного и с юго-западного направления.

14 января военный эксперт рассказал, что российская армия начала теснить ВСУ к западной границе ЛНР, где находится город Петровское. По его словам, до украинских населенных пунктов в окрестностях Петровского на тот момент оставалось менее трех километров.

Ранее в МИД РФ назвали возможную основу для переговоров по Украине.

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