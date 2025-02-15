Глава МИД Израиля в Мюнхене отказался признавать право палестинцев на государство

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар заявил, что всю Палестину следует называть «Землей Израиля». Об этом он заявил выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, передает ТАСС.

«Израиль дал немало шансов мирному процессу с палестинцами. У палестинцев никогда в истории страны не было суверенной власти над этой землей», — заявил Саар.

Отвечая на вопрос палестинской журналистки, прозвучавший из зала, Саар напомнил об истории названия »Палестина» — после подавления Иудейского восстания в 135 году, император Адриан разрушил Иерусалим, построил на его месте город Элия-Капитолина, а Иудее дал новое название — «Палестина». На этом основании, отметил Саар, территории современной Палестины также нужно называть «Земля Израиля».

При этом Саар добавил, что сожалеет о предыдущих попытках мирного урегулирования конфликтов между Израилем и Палестиной, обвинив палестинскую сторону в отсутствии стремления двигаться к реальному миру.

До этого стало известно, что египетские власти недовольны заявлениями израильских и американских официальных лиц по поводу переселения жителей сектора Газа.

5 февраля Трамп объявил о намерении взять под контроль сектор Газа после переселения оттуда палестинцев в соседние страны. На пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху американский лидер дал обещание, что США будут нести ответственность за восстановление региона и создание рабочих мест, а также за устранение угрозы от неразорвавшихся боеприпасов и другого оружия.

Ранее в Турции предложили присоединить сектор Газа.