В одиночку остановивший в 2008 году грузинскую колонну солдат погиб в зоне СВО

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) погиб российский военнослужащий Тасболат Ибрашев, который в 2008 году в одиночку остановил грузинскую колонну в Южной Осетии. Об этом сообщается на сайте президента республики Южная Осетия Алана Гаглоева.

«Тасболат Ибрашев — герой, чье имя навсегда вписано в историю Южной Осетии. Проявив беспримерное мужество и самоотверженность, он в ходе боевых действий в Южной Осетии в 2008 году с пулеметом в руках преградил путь целой грузинской военной колонне», — говорится в опубликованной на сайте телеграмме с соболезнованиями, которую Гаглоев направил родным и близким солдата.

По словам президента, в сердцах осетинского народа навсегда останется светлая память о военнослужащем и его подвиге. Как пишет издание «Sputnik Южная Осетия», Ибрашев погиб 3 февраля в Волчанске Харьковской области. На СВО он отправился добровольцем в сентябре 2023 года.

В августе 2008 года СМИ опубликовали кадры с российским пулеметчиком, который остановил колонну грузинских военных, направлявшихся в Южную Осетию. Тогда иностранные журналисты, восхищенные мужеством и отвагой Ибрашева, опубликовали статью с заголовком «Русским и 300 не надо, хватит и одного».

Ранее на СВО погиб вице-губернатор Приморского края.