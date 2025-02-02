«Возвращался с задания». На СВО погиб вице-губернатор Приморья, уехавший освобождать Курскую область

В зоне спецоперации погиб вице-губернатор Приморья Сергей Ефремов. Он командовал добровольческим отрядом «Тигр», который находился на передовой с лета 2022 года, а в 2024-м отправился в Курскую область. По предварительным данным, автомобиль, на котором Ефремов возвращался с боевого задания, наехал на мину и подорвался. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Вице-губернатор Приморского Края Сергей Ефремов погиб в зоне специальной военной операции. Об этом сообщила Baza.

Telegram-канал не привел обстоятельств гибели Ефремова. Однако глава Приморья Олег Кожемяко уточнил, что тот погиб, «возвращаясь с боевого задания».

«Он был всегда на передовой позиции и сегодня, выезжая на рекогносцировку, погиб», — рассказал губернатор Приморского края.

По данным Mash, предварительно, автомобиль, в котором находился Ефремов, наехал на мину и подорвался в Курской области. Кроме него, погиб еще один офицер.

Командир отряда «Тигр»

Сергей Ефремов родился в 1973 году. Окончил Уссурийское Суворовское военное училище, Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище, РАНХиГС и Военный институт (управления национальной обороны) Военной академии Генштаба ВС России. В разное время он занимал пост вице-мэра Уссурийска и заместителя председателя ДОСААФ России по экономике и финансам.

В марте 2022 года Ефремов отправился в Донбасс за сыном, с которым потерял связь во время боевых действий. По его словам, посмотрев на «всю эту историю, которая там происходила», он принял решение, что нужно идти помогать «своим детям, своей стране».

«Сергей был незаурядным человеком с большим добрым сердцем, отзывчивый. Полевой командир, организатор. Мы с ним в июне 22 года, когда это было крайне важно, организовывали отряд «Тигр», где он стал первым его командиром», — рассказал глава Приморья.

Отряд сформировали на базе 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота. Первая группа добровольцев отправилась в зону спецоперации летом 2022-го. По словам Кожемяко, Сергей Ефремов делал все, чтобы отряд достойно выполнял свой задачи.

В 2023 году Минобороны России признало БАРС-22 «Тигр» лучшим добровольческим подразделение в стране. За то время, пока он находился на передовой, Ефремов был удостоен нескольких наград — в том числе Георгиевского креста и звания Героя ДНР. В феврале 2024 года губернатор Приморского края назначил Ефремова вице-губернатором, курирующим внутреннюю политику.

«Вернувшись сюда, домой, на родину, он продолжил работу здесь, укрепляя позиции здесь, делая все, чтобы помочь своим сослуживцам, чтобы помочь своим землякам, найти им применение. Был образован отряд «Тигр-правопорядок», были приняты те законы, которые позволяют военнослужащим при устройстве на работу получать доплаты. Он делал все, чтобы тыл и фронт были единым организмом», — подчеркнул Кожемяко.

В августе 2024 года, когда ВСУ вторглись в Курскую область, Сергей Ефремов вместе с бойцами отряда «Тигр» принял решение вернуться на передовую для освобождения региона. По словам Кожемяко, группу из 200 человек собрали буквально за выходные.

«Он с честью и мужественно выполнял там боевые задачи, прославляя морскую пехоту, прославляя отряд «Тигр» и Приморский край», — отметил губернатор.

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В ноябре 2024 года Ефремов в программе «Мужики» телеканала «Звезда» признавался:

«Я вообще не мог себе представить, что я на шестом десятке буду воевать, еще воевать вместе со своим сыном. И вообще не мог представить, что еще буду защищать свою собственную страну. Для меня до сих пор в голове это не укладывается. Ну жизнь такая штука — нужно быть готовым к любым испытаниям».

Сергею Ефремову был 51 год. У него осталась супруга и четверо детей.