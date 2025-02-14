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Зеленский рассказал о карте размещения на Украине иностранных войск

Зеленский: у Украины есть карта размещения иностранного контингента
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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Владимир Зеленский заявил о существовании разработанного украинским военным командованием плана размещения иностранных войск на территории страны. Об этом сообщает «Украинская правда».

Украинский лидер подчеркнул, что этот план, включающий в себя конкретные данные о численности и типах воинских подразделений союзников, а также определенные места их дислокации, пока не был представлен партнерам Украины.

По словам президента, реализация данного плана рассматривается как важнейший элемент обеспечения безопасности Украины. Он не раскрыл подробностей карты, но указал, что ее разработка уже завершена.

Сегодня вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Соединенные Штаты могут отправить свои войска на Украину, если Россия якобы не сможет вести «добросовестные переговоры», такой вариант остается «на столе» в Вашингтоне. По словам вице-президента США, Вашингтон также может ввести дополнительные санкции против Москвы, если Россия якобы «не согласится на мирное соглашение с Украиной, гарантирующее Киеву долгосрочную независимость».

Ранее в Польше предложили альтернативу отправке войск на Украину.

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