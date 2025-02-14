Польша отказалась отправлять своих военных на Украину

Глава МО: Польша может направить на Украину коммерческие фирмы, но не военных

Польша и США могут направить на Украину свои коммерческие фирмы, а не военнослужащих вооруженных сил. Об этом заявил польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш по итогам встречи с главой Пентагона Пита Хегсета в Варшаве, трансляцию вел телеканал TVP Info.

Косиняк-Камыш подчеркнул, что Польша должна быть центром логистической и военно-промышленной поддержки соседнего государства, а не направлять туда свои войска.

«Именно это роль Польши — обеспечить логистику во многих аспектах на будущее, а не отправка войск на Украину», — сказал министр.

14 февраля бывший посол Польши в Киеве Бартош Цихоцкий в эфире радиостанции RMF FM высказал предположение, что Варшава может отправить польских военнослужащих на Украину.

До этого премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Киев, Брюссель и Вашингтон должны объединиться и начать мирные переговоры.

Ранее Зеленский заявил, что Украине нужно 100 тысяч миротворцев.