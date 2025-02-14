Средства ПВО за неделю сбили 725 украинских беспилотников

Минобороны: средства ПВО за неделю сбили 725 БПЛА и 28 снарядов HIMARS

Российские средства противовоздушной обороны в течение недели сбили 725 беспилотных летательных аппаратов и 28 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS американского производства Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Также российские военные сбили управляемую авиационную бомбу JDAM, 11 управляемых авиационных бомб Hammer французского производства, реактивный снаряд системы залпового огня «Ураган».

В общей сложности с февраля 2022 года российские войска уничтожили 653 самолета, 283 вертолета, 43342 беспилотника, 594 зенитных ракетных комплекса,1517 машин реактивных систем залпового огня и другой техники украинской армии.

До этого сообщалось, что ракетные войска группировки «Запад» ударили из ракетной системы залпового огня «Торнадо-С» по пункту временной дислокации подразделения ВСУ и уничтожили более 30 военнослужащих. Также удары были нанесены по 27 пунктам управления беспилотниками и полевому складу боеприпасов.

Ранее в России разработали автоматный патрон с дробью против дронов.