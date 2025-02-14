В течение недели в зоне СВО сдались в плен 24 военнослужащих ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

В ведомстве добавили, что за неделю — с 8 по 14 февраля — Вооруженные силы России нанесли 14 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками по объектам противника. Удалось поразить объекты газоэнергетической инфраструктуры, которые обеспечивали работу украинского ВПК, а также объекты военно-промышленного комплекса Украины.

До этого министр обороны Украины Рустем Умеров объявил о развертывании роботизированных подразделений в составе бригад украинской армии на линии фронта. Умеров отметил, что целью проекта является создание войск, которые с помощью инновационных технологий могут выполнять самые опасные задачи, сохраняя жизни бойцов.

Пленный боец Вооруженных сил Украины Виталий Черный заявлял, что украинские власти продолжают вооруженный конфликт с Россией во избежание ответственности за свои деяния.

Ранее украинский пленный рассказал о службе подростков в штурмовой бригаде ВСУ.