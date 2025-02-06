На Украине сообщили о развертывании роботизированных подразделений ВСУ

Министр обороны Украины Рустем Умеров объявил о развертывании роботизированных подразделений в составе бригад украинской армии на линии фронта. Об этом он сообщил в Telegram-канале оборонного ведомства страны.

«Внедряем в Силах обороны инновационные технологии для сохранения наших воинов. Минобороны запускает проект, который позволит масштабировать применение беспилотных наземных комплексов в армии», — заявил он.

По словам Умерова, Вооруженные силы Украины (ВСУ) разворачивают «полноценные роботизированные подразделения». Он добавил, что проект был основан на опыте испытаний, которые проводились летом 2024 года. Глава МО подчеркнул, что роботизированные комплексы будут производиться ведущими отечественными компаниями.

Умеров отметил, что целью проекта является создание войск, которые с помощью инновационных технологий могут выполнять самые опасные задачи, сохраняя жизни бойцов.

До этого сообщалось, что украинский лидер Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации на Украине. По данным Telegram-канала «РБК-Украина», военное положение и всеобщую мобилизацию продлили на 90 дней, до 9 мая 2025 года.

Ранее пленный боец ВСУ призвал украинских мужчин скрываться от ТЦК.