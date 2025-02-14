В Китае сравнили свои расходы на оборону с американскими

МИД Китая: Пекин тратит меньше на оборону, чем Вашингтон

Китай обладает более умеренным оборонным бюджетом и меньше тратит на обеспечение армии, чем Соединенные Штаты. Об этом на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, которого цитирует РИА Новости.

«Расходы Китая на оборону открыты и прозрачны, разумны и умерены. В сравнении с военными державами, такими как США, расходы Китая на оборону относительно низки», — сказал дипломат.

По его словам, Пекин тратит меньше на обеспечение войск, чем Штаты, вне зависимости от того, как именно рассчитывать объем этих расходов.

13 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы скорее провести встречи с российским лидером Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.

Журналисты поинтересовались у Трампа, рассматривает ли он возможность проведения трехстороннего саммита США, России и Китая. Тот подчеркнул, что представляет себе такую ситуацию, когда «все немного успокоится», и отметил, что во время встречи хотел бы обсудить «сокращение вдвое военных бюджетов».

Ранее в МИД КНР оценили телефонную беседу Путина и Трампа.