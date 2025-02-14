Губернатор Воронежской области высказался об атаке украинских дронов

Гусев заявил, что при атаке БПЛА на Воронежскую область никто не пострадал

Никто из жителей Воронежской области не пострадал в результате атаки украинских дронов на регион. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор российского субъекта Александр Гусев.

По его словам, ночью в небе над Воронежской областью были уничтожены пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

«В регионе пострадавших и разрушений на земле нет», — подчеркнул Гусев.

Утром 14 февраля пресс-служба министерства обороны РФ заявила, что в течение ночи в трех регионах страны сбили 50 украинских дронов. Большую часть из них — 41 — перехватили в воздушном пространстве Белгородской области. В Воронежской и Ростовской областях, в свою очередь, ликвидировали пять и четыре БПЛА соответственно.

В тот же день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что в результате атаки одного украинского дрона серьезно пострадал житель Валуйского района региона. Летательный аппарат сбросил взрывное устройство на дом мужчины, его спасти не удалось. В связи с этим глава российского субъекта выразил соболезнования семье гражданина.

Ранее село в Харьковской области подверглось атаке украинского БПЛА.