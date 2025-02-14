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ВСУ нанесли удар по частному домовладению в селе Харьковской области

Ганчев: в Песках Харьковской области при атаке украинского БПЛА был поврежден дом
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Telegram-канал Говорит Ганчев

Населенный пункт Пески в Харьковской области подвергся атаке украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале написал глава российской администрации региона Виталий Ганчев.

Он рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар с помощью дрона «Вампир». Целью стало частное домовладение, в здании оказались выбиты окна и повреждена крыша.

«Мирные жители не пострадали», — говорится в заявлении.

По словам Ганчева, власти окажут владельцам поврежденного дома помощь. В частности, гражданам предоставят материалы для ремонта крыши.

Также глава администрации добавил, что еще один беспилотник ВСУ атаковал гражданский автомобиль на подконтрольной российским войскам территории Харьковской области. В каком именно районе это произошло, он не уточнил.

14 февраля пресс-служба министерства обороны РФ сообщила, что ночью над тремя регионами страны перехватили 50 украинских БПЛА. Большую часть дронов — 41 — сбили в Белгородской области. Еще пять летательных аппаратов ликвидировали в Воронежской области и четыре — в Ростовской области.

Ранее украинские дроны атаковали город Сочи.

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