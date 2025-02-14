Человек погиб при атаке беспилотника в Белгородской области

Мирный житель погиб в селе Кукуевка Белгородской области в результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, в результате атаки ВСУ на Валуйский район погиб мужчина, на дом которого было сброшено взрывное устройство с беспилотника.

Гладков выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Как сообщило Минобороны России, в ночь на 14 февраля силы противовоздушной обороны сбили 50 украинских беспилотников над регионами страны, в том числе 41 — над Белгородской областью.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее сообщалось, что Норвегия присоединится к коалиции по поставкам Киеву беспилотников.