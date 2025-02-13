Минобороны России поблагодарило Путина за теплые слова в адрес участников СВО

В Минобороны поблагодарили Путина за слова «мои ребята» в адрес участников СВО

Министерство обороны России выразило благодарность президенту Владимиру Путину за теплые слова в адрес участников СВО. Об этом сообщается в Telegram-канале российского оборонного ведомства.

«Спасибо, очень важные слова!» — ответили в министерстве обороны.

Российский президент назвал участников специальной военной операции «мои ребята» во время общения во время встречи с губернатором Брянской области Александром Богомазом.

В феврале президент РФ поручил кабинету министров и генеральной прокуратуре принять меры по сохранению за военными, участвующими в СВО, и рядом других лиц права пользования служебным жильем.

В декабре Путин заявил, что Россия уделяет серьезное внимание совершенствованию боевого состава вооруженных сил страны, их штатная численность повышена до 1,5 млн военнослужащих.

Он также отметил, что Минобороны РФ уделяет немало внимания совершенствованию боевого состава ВС России.

Ранее Путин рассказал о будущем армии в России.