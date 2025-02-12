Командование украинских войск привлекает воспитанников детских домов к управлению беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

Источник агентства рассказал, что офицеры Вооруженных сил Украины (ВСУ) отправляют воспитанников детских домов к городу Красноармейску. Здесь они принимают участие в боевых действиях в качестве операторов дронов.

«Предпочтение отдается тем, кто постарше. Для них это своего рода обычная компьютерная игра», — уточнили в силовых структурах.

Там добавили, что выбор командования украинских войск пал на воспитанников детских домов, так как они выросли в непростых условиях и отличаются равнодушием. ВСУ нужны подобные люди из-за того, что атакам с применением БПЛА подвергаются далеко не только российские военнослужащие.

«В основном это гражданское население, на удар по которому решится <...> не каждый», — пояснил источник агентства.

7 февраля газета The Wall Street Journal со ссылкой на украинских солдат сообщила, что у Киева не хватит военных, чтобы остановить продвижение российских подразделений в районе Красноармейска. По словам источников, для успешной обороны командованию ВСУ нужно существенно увеличить численность армии, но в ближайшем будущем этого сделать не получится.

Ранее российские бойцы взяли Красноармейск в клещи.