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В Курской области рассказали об издевательствах польских наемников

Жительница Суджи рассказала об издевательствах польских наемников над населением
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Телеграм-канал «Алексей Смирнов»

Польские наемники при заходе в город Суджу Курской области отличались особой жестокостью и издевались над мирными жителями. Об этом рассказала местная жительница, пишет ТАСС.

Она вспомнила, что даже украинские войска посоветовали местным уезжать из-за скорого прибытия поляков в Суджу.

«[Украинские военные] сказали: вы уходите, если можно, выезжайте отсюда, иначе придут войска, вот эти поляки. Они [польские наемники] издевались над нами», — вспомнила она.

2 февраля родственники жителей Суджанского района Курской области, которые сейчас находятся под временной оккупацией Вооруженных сил Украины, попросили открыть гуманитарный коридор для эвакуации. Всего в Судже осталось больше 3 тысяч человек, среди которых свыше 30 детей.

6 февраля офис президента Украины Владимира Зеленского объявил, что Киев готов открыть гуманитарный коридор от Курской области вглубь России для эвакуации местных жителей, если Москва об этом попросит.

Ранее польский пленный рассказал, что за ВСУ воюет «сборная мира» из наемников.

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