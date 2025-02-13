В Госдуму поступил законопроект о штрафе за несообщение в военкомат о переезде

В ГД внесли проект о штрафе до 20 тыс. руб. за несообщение в военкомат о переезде

Группа депутатов Госдумы во главе с председателем думского комитета по обороне Андреем Картаполовым внесла в нижнюю палату парламента законопроект, предусматривающий введение штрафов до 20 тысяч рублей за несообщение в военный комиссариат о переезде на новое место пребывания на срок более трех месяцев. Соответствующий документ опубликован в думской базе данных.

3 февраля правительство России поддержало данный проект закона. Автором поправок выступил Картаполов. Изменения предлагается внести в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) РФ.

В соответствии с действующими законами, граждане должны уведомлять военный комиссариат или местную администрацию о любых изменениях в своей жизни. Это касается семейного положения, образования, места работы или учебы, должности, а также переезда на новое место жительства без регистрации или выезда из России на срок более полугода.

В случае если гражданин не предоставляет такие данные, ему грозит административный штраф в размере от 1000 до 5000 рублей. В законопроекте не указан точный размер штрафа, но предлагается усилить административную ответственность за подобные нарушения.

Ранее в России впервые отказали в регистрации автомобиля из-за неявки в военкомат.