Кабмин поддержал ужесточение ответственности за несообщение в военкомат о переезде

Правительство РФ поддержало новые штрафы за несообщение о переезде в военкомат

Правительство России поддержало законопроект об ужесточении административной ответственности за несообщение в военкомат о переезде на срок более трех месяцев без регистрации по месту пребывания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект отзыва кабмина.

Автором поправок выступил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Изменения предлагается внести в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) РФ.

Согласно имеющемуся в распоряжении ТАСС документу, правительство поддержало законопроект «при условии его доработки с учетом указанных замечаний».

В соответствии с действующими законами, граждане должны уведомлять военный комиссариат или местную администрацию о любых изменениях в своей жизни. Это касается семейного положения, образования, места работы или учебы, должности, а также переезда на новое место жительства без регистрации или выезда из России на срок более полугода.

В случае если гражданин не предоставляет такие данные, ему грозит административный штраф в размере от 1000 до 5000 рублей. В законопроекте не указан точный размер штрафа, но предлагается усилить административную ответственность за подобные нарушения.

Правительство считает, что законопроект не в полной мере соответствует положениям закона «О воинской обязанности и военной службе».

В конце июля 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении до 30 тысяч рублей штрафов за неявку в военкомат по повестке без уважительной причины.

Ранее в Госдуме предложили призывным комиссиям рассматривать отсрочки.