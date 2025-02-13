Дроны ВСУ пытались атаковать линейную станцию «Транснефть Балтика»

В Новгородской области на подлете к «Транснефть Балтике» сбили два дрона ВСУ

Системы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в небе над Новгородской областью. Об этом сообщило правительство региона в официальном Telegram-канале.

В заявлении уточняется, что дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) были уничтожены утром 13 февраля. Их сбили в Хвойнинском муниципальном округе.

«Предотвращена террористическая атака, целью которой была линейная производственно-диспетчерская станция «Транснефть Балтика». Два БПЛА были нейтрализованы в непосредственной близости от станции», — говорится в публикации.

Из текста следует, что в результате атаки ВСУ никто из местных жителей не пострадал. Также не было зафиксировано никаких повреждений инфраструктурных объектов, включая нефтетранспортный узел.

13 февраля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что за прошедшие сутки регион подвергся атакам более 50 украинских дронов. По его словам, из-за действий ВСУ пострадали шесть мирных жителей. Двоим из них понадобилась госпитализация.

Ранее в Воронежской области в результате атаки БПЛА были повреждены несколько жилых домов и газопровод.