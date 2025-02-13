Губернатор рассказал о последствиях атаки беспилотников ВСУ на Воронежскую область

Дежурные средства противовоздушной обороны в одном из районов Воронежской области обнаружили и уничтожили несколько беспилотников самолетного типа. Об этом рассказал в Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев.

По его словам, взрывная волна от сбитых дронов повредила остекление нескольких частных домов, а фрагменты беспилотника — газопровод. Пожара не было, а повреждения газопровода устранили оперативные службы. Пострадавших также не обнаружено, отметил он.

Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется, заключил губернатор.

Этой ночью в нескольких районах Липецка отключилось электричество из-за массированной атаки дронов.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее российские военные уничтожили беспилотники в Белгородской области.