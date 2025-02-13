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В МО РФ рассказали подробности срыва ВСУ ротации экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС

МО РФ: ВСУ 12 раз обстреляли машины МО РФ, сопровождавшие инспекторов МАГАТЭ

ВСУ 12 раз обстреляли машины Минобороны РФ, которые сопровождали инспекторов МАГАТЭ на Запорожской АЭС. Об этом сообщает Telegram-канал российского оборонного ведомства.

«Противник произвел 12 воздействий по колонне машин рабочей группы Минобороны России, обеспечивающей встречу и безопасность экспертов МАГАТЭ <...> Срыв проведения ротации экспертов МАГАТЭ произошел исключительно из-за преднамеренных действий украинской стороны», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что ВСУ произвели четыре артиллерийских, три минометных залпа и использовали пять FPV-дронов.

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