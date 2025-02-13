Россиянин получил срок за призывы в соцсетях к свержению власти

ТАСС: на Сахалине мужчину осудили на два года за призывы к свержению власти

На Сахалине суд вынес приговор мужчине за призывы к свержению власти. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на территориальное управление ФСБ.

По данным ведомства, 65-летний мужчина много раз публиковал в одной из социальных сетей информацию, в которой призывал к свержению власти и конституционного строя России.

В итоге мужчину признали виновным по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности с использованием сети Интернет». Его приговорили к двум годам колонии общего режима и запретили заниматься деятельностью, связанной с публикацией обращений и других материалов в сети.

Накануне в Воронежской области трое мужчин получили сроки по делу о государственной измене. Суд установил, что обвиняемые передавали Вооруженным силам Украины координаты и фото железнодорожных мостов, управления ФСБ, военного аэродрома и военнослужащих. Также в переписке с украинским куратором мужчины заявили, что готовы поджигать ж/д объекты.

Ранее задержанному в Краснодаре летчику продлили арест по делу о госизмене.