В Воронежской области троим россиянам вынесли приговор по обвинению в госизмене

Три жителя Воронежской области получили от 14 до 18 лет колонии за госизмену

В Воронежской области трое мужчин получили сроки по делу о государственной измене. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Суд установил, что обвиняемые передавали Вооруженным силам Украины координаты и фото железнодорожных мостов, управления ФСБ, военного аэродрома и военнослужащих. Также в переписке с украинским куратором мужчины заявили, что готовы поджигать ж/д объекты. Также выяснилось, что один из подельников по фамилии Филимонов незаконно хранил у себя дома боеприпасы к огнестрельному оружию, которые нашли во время обыска.

В итоге суд назначил Филимонову 18 лет лишения свободы с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев. Также ему запретили на два года заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, форумов, чатов и групп с использованием электронных и телекоммуникационных сетей. Двух других подсудимых приговорили к 14 годам лишения свободы с ограничением свободы на 1,5 года каждому.

Ранее в суде рассказали о планах фигурантов дела о госизмене против ФСБ.