В МО РФ рассказали, сколько украинских БПЛА сбили за ночь

Средства ПВО сбили 83 украинских беспилотника над регионами России за ночь

За минувшую ночь над российскими регионами были сбиты 83 украинских беспилотника, сообщил Telegram-канал Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 83 украинских беспилотных летательных аппарата», — говорится в сообщении.

По информации российского оборонного ведомства, БПЛА были сбиты над территориями Брянской, Курской, Липецкой, Тверской, Белгородской, Калужской, Смоленской, Воронежской и Ростовской областями.

Больше всего дронов было уничтожено над территорией Брянской области (37 БПЛА). По 12 беспилотников силы ПВО сбили над Курской и Липецкой областями. Девять БПЛА были уничтожены над Тверской областью.

До этого временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) в течение ночи сбили один украинский дрон в небе над регионом.

Ранее в городе Ростов-на-Дону в результате атаки украинских дронов были повреждены более 14 жилых домов.