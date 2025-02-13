Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МО РФ рассказали, сколько украинских БПЛА сбили за ночь

Средства ПВО сбили 83 украинских беспилотника над регионами России за ночь
close
Телеграм-канал «Poliția Republicii Moldova»

За минувшую ночь над российскими регионами были сбиты 83 украинских беспилотника, сообщил Telegram-канал Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 83 украинских беспилотных летательных аппарата», — говорится в сообщении.

По информации российского оборонного ведомства, БПЛА были сбиты над территориями Брянской, Курской, Липецкой, Тверской, Белгородской, Калужской, Смоленской, Воронежской и Ростовской областями.

Больше всего дронов было уничтожено над территорией Брянской области (37 БПЛА). По 12 беспилотников силы ПВО сбили над Курской и Липецкой областями. Девять БПЛА были уничтожены над Тверской областью.

До этого временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) в течение ночи сбили один украинский дрон в небе над регионом.

Ранее в городе Ростов-на-Дону в результате атаки украинских дронов были повреждены более 14 жилых домов.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами