Жителей Северной Осетии предупредили об опасности атаки БПЛА

Режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявили на всей территории Республики Северная Осетия — Алания. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Сергей Меняйло.

«Все силы и средства переведены в режим повышенной готовности», — говорится в заявлении.

Как отметил Меняйло, региональный оперативный штаб продолжает работать в круглосуточном режиме. Глава республики подчеркнул, что вся официальная информация о ситуации в Северной Осетии появляется в его Telegram-канале, и призвал местных жителей сохранять спокойствие.

«Прошу <...> не реагировать на провокации», — добавил он.

Утром 13 февраля временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что ночью украинские военные предприняли попытку нанести удар по региону с помощью дрона. По его словам, российские системы противовоздушной обороны уничтожили БПЛА в небе над Чертковским районом. К текущему моменту никаких сведений о пострадавших и разрушениях на земле не поступало.

Ранее украинский беспилотник атаковал автомобиль в Белгородской области.