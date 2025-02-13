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Военный эксперт высказался о способности ВСУ организовать новое наступление

Политолог Глазунов связал способность ВСУ к наступлению с мобилизацией 18-летних
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Bumble Dee/Shutterstock/FOTODOM

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут попытаться организовать еще одно наступление в случае, если в стране будет снижен возраст мобилизации. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов.

По его словам, для Киева важно показать США и Евросоюзу, что Украина может воевать и наносить поражение России. Глазунов подчеркнул, что еще одно широкомасштабное украинское наступление может быть организовано в случае, если мобилизуют молодежь в возрасте от 18 до 25 лет и хотя бы месяц будут их обучать.

10 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на Украине гражданам в возрасте от 18 до 25 лет предложат особый контракт: за год службы в ВСУ они смогут заработать миллион гривен (около $24 тысяч). По его словам, украинские солдаты смогут «после этого года на войне» поступить в выбранный ими вуз без экзаменов. Обучение для них будет бесплатным, за него будет платить государство, уточнил политик.

Ранее в Раде раскритиковали Зеленского за попытку «купить мобилизацию».

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