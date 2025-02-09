Сотрудники ФСБ начали поиски украинских диверсантов в освобожденном Дзержинске (украинское название — Торецк) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом пишет ТАСС.

«Передовые подразделения УФСБ России по Донецкой Народной Республике приступили к выполнению задач по поиску и уничтожению украинских ДРГ», — сообщили в ведомстве.

Также известно, что сотрудники ФСБ ищут корректировщиков огня Вооруженных Сил Украины (ВСУ) по городу и поиски точек взлета БПЛА, с которых враг атакует мирное население Дзержинска.

8 февраля стало известно, что Дзержинск в Донецкой народной республике перешел под контроль России после пяти месяцев боев. Обороняемый до 40 тыс. украинских солдат, этот город-крепость стал важным стратегическим объектом. Контроль над Дзержинском открывает путь для дальнейших действий российских войск на востоке Украины. Город был взят силами группировки «Центр» — подразделениями 1-й, 9-й и 132-й гвардейских отдельных мотострелковых бригад 51 армии и добровольческим формированием «Ветераны».

На начало 2022 года общее число жителей Торецкой агломерации составляло более 73,5 тыс. жителей, непосредственно в Дзержинске – около 35 тыс. жителей. Для обороны Торецкой агломерации ВСУ задействовали до 50 батальонов военнослужащих, общая численность группировки превышала 40 тыс. человек.

По сообщению Минобороны, потери противника, включая раненых, составили более 26 тыс. солдат и офицеров, то есть более 70% личного состава. Кроме того, были уничтожены свыше 240 танков и других бронированных машин и более 340 орудий полевой артиллерии и минометов.

Ранее боец РФ рассказал об уничтожении польских наемников при освобождении Дзержинска.