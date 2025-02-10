Российский боец рассказал о штурме дома в Дзержинске

Российские войска 27 дней штурмовали девятиэтажный дом в Дзержинске Донецкой народной республике. Об этом рассказал командир взвода, сержант Василий Мастюгин, передает РИА Новости.

По его словам, российские военные встретили в этом доме «как националистов, так и наемников».

Мастюгин добавил, что сейчас военнослужащих Вооруженных сил Украины действуют в основном группами по шесть-семь человек, при этом двое среди них — «из опытных, из старых», а остальные — новобранцы.

Боец уточнил, что основную проблему представляют опытные, но «разобравшись» с ними, остальными можно договориться, чтобы они сдались в плен.

«Если разобраться именно с опытными, то 70% можно их уговорить сдаться, 30% — уговорить, чтобы они отступили, сдали позицию», — добавил Мастюгин.

8 февраля стало известно, что Дзержинск в Донецкой народной республике перешел под контроль России после пяти месяцев боев. Обороняемый до 40 тыс. украинских солдат, этот город-крепость стал важным стратегическим объектом. Контроль над Дзержинском открывает путь для дальнейших действий российских войск на востоке Украины. Город был взят силами группировки «Центр» — подразделениями 1-й, 9-й и 132-й гвардейских отдельных мотострелковых бригад 51 армии и добровольческим формированием «Ветераны».

Ранее ФСБ начала поиски диверсантов в освобожденном Дзержинске ДНР.