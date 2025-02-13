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В ВСУ заявили о возможности откупиться от попадания на передовую

ТАСС: в ВСУ можно откупиться от попадания на передовую за $15 тысяч
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Juan Moreno/Keystone Press Agency/Global Look Press

Пленный боец Вооруженных сил Украины  (ВСУ) Владимир Володарский рассказал, что в его батальоне командиры вымогали у солдат до $15 тысяч, чтобы не отправлять их на передовую. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

По словам Володарского, он был медиком в 13-м батальоне, в котором много солдат пропали без вести. Пленный утверждает, что в его подразделении царит коррупция. Сумма откупа от передовой варьируется в пределах $10-15 тысяч.

Володарский рассказал, что его мобилизовали еще в феврале 2024 года, несмотря на то, что у него трое детей.

До этого депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая заявила, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский пытался скрыть ситуацию с плохой подготовкой новобранцев.

В качестве доказательства депутат напомнила о словах украинского солдата с позывным «Сайгон», который назвал ВСУ «армией бесправных крепостных».

Мужчина заявил, что в рядах ВСУ все решается через коррупцию. Те, кто не смог откупиться, попали сразу на передовую, а те, кому хватило денег и возможностей передать деньги, обучаются в учебных центрах.

Ранее министр обороны Украины уволил заместителей Буданова без согласования с ним.

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