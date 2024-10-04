Лукашенко рассказал об инциденте с беспилотниками во время его полета над Белоруссией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что беспилотные летательные аппараты (БПЛА) были замечены во время его полета над республикой. Об этом пишет агентство БелТА, отметив, что накануне посещения главой государства Брестской области СМИ сообщали, что в воздушном пространстве страны были замечены два дрона.

«Чтобы отмести всякие инсинуации по поводу моего вертолета, дронов и прочего: это не мои проблемы, это проблемы Службы безопасности», — сказал белорусский лидер.

Он отметил, что ее сотрудники должны смотреть, где летают беспилотники и куда вертолету президента лететь.

«Я действительно к этому так отношусь», — продолжил политик.

По словам Лукашенко, когда утром 4 октября, перед вылетом в Пинский район Брестской области ему начали докладывать о ситуации и погоде, он потребовал обсуждать эти вопросы непосредственно с пилотами и вместе с ними принимать решение. В итоге было решено перенести вылет на час из-за неблагоприятных погодных условий.

«Смотрю, летели они очень низко, необычно низко. <...> Конечно, они вертолет видят: он же большой, это не беспилотник. Нормально прилетели. Поэтому я тут особо не парюсь, как в народе говорят, по этому поводу», — заявил белорусский лидер.

Он добавил, что сбить вертолет главы государства — «это война, которая украинцам не нужна».

17 сентября Лукашенко сообщил, что Белоруссия договорилась с Россией и Украиной не освещать случаи нарушения государственной границы беспилотными летательными аппаратами.

Ранее в России пообещали ответить Украине за провокации в отношении Белоруссии.